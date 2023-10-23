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В Наполи ответили на слухи о разногласиях с Осимхеном

Новости футбола Сегодня, 02:41
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
В Наполи ответили на слухи о разногласиях с Осимхеном Фото: твиттер Наполи

В свете слухов о напряженных отношениях между клубом "Наполи" и Виктором Осимхеном, руководство итальянской команды выпустило официальный пресс-релиз.

В заявлении подчеркивается, что президент Де Лаурентис не высказывал ни одного негативного комментария о нападающем, а лишь отметил, что Осимхен изменил свое решение после устного согласования нового контракта.

"Клуб надеется, что это временная пауза для размышлений и в ближайшие недели будут проведены дальнейшие переговоры о будущем игрока. Ранее появившиеся сообщения о напряженной ситуации между "Наполи" и Осимхеном не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Напомним, что действующий контракт нигерийского нападающего с клубом истекает в июне 2025 года. Звездный африканский форвард стал игроком неаполитанского клуба летом 2020 года. Его купили у французского “Лиона” за 75 миллионов евро.

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