В "Наполи" назвали главного кандидата на должность наставника команды

Кристоф Галтье является главным кандидатом на должность наставника “Наполи”.

Напомним, что тренер близок к увольнению из ПСЖ, чем и хочет воспользоваться чемпион Италии.

Президент итальянской команды Аурелио де Лаурентис пытался провести переговоры с французом, но Галтье пока не высказал ясных позиций относительно приглашения.

Напомним, что вместе с ПСЖ Галтье выиграл Лигу 1, но провалился в Лиге чемпионов, где команда вылетела на стадии 1/8 финала Баварии.