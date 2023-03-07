В "МЮ" сообщили новую информацию о продаже клуба

“Манчестер Юнайтед” получит новых владельцев уже до конца текущего сезона.

По информации ESPN, об этом уже сообщили сотрудникам клуба.

По данным источника, семья Глейзеров согласилась пойти на уступки в цене, хотя изначально требовала 6 млрд фунтов за клуб.

Не исключено, что потенциальный покупатель будет известен уже к концу апреля.