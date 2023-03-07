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В "МЮ" сообщили новую информацию о продаже клуба

Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен

“Манчестер Юнайтед” получит новых владельцев уже до конца текущего сезона.

По информации ESPN, об этом уже сообщили сотрудникам клуба.

По данным источника, семья Глейзеров согласилась пойти на уступки в цене, хотя изначально требовала 6 млрд фунтов за клуб.

Не исключено, что потенциальный покупатель будет известен уже к концу апреля.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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