В "МЮ" сообщили новую информацию о продаже клуба
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен
“Манчестер Юнайтед” получит новых владельцев уже до конца текущего сезона.
По информации ESPN, об этом уже сообщили сотрудникам клуба.
По данным источника, семья Глейзеров согласилась пойти на уступки в цене, хотя изначально требовала 6 млрд фунтов за клуб.
Не исключено, что потенциальный покупатель будет известен уже к концу апреля.
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