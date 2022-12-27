Главная Новости В "МЮ" приняли жесткое решение по трансферам зимой

В "МЮ" приняли жесткое решение по трансферам зимой

Новости футбола Сегодня, 05:34
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед

“Манчестер Юнайтед” не будет совершать покупки футболистов во время зимнего трансферного окна.

По информации Daily Mail, у англичан банально не будет такой возможности.

Дело в том, что сейчас идет процесс поиска новых владельцев для клуба, а в этот период нынешние боссы “МЮ” усиливать состав не планируют.

Таким образом, “Манчестер Юнайтед” сможет усилиться в январе только при помощи арендных соглашений с футболистами.

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:10 Главные новости дня: 26 декабря
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:57 "Арсенал" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:35 Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей
ЧМ-2030 Новости футбола Вчера, 15:42 Украина подала заявку на проведение чемпионата мира 2030 года
Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:15 "Ньюкасл" одержал крупную победу и обошел "Манчестер Сити"
Фото: Валерий Лобановский Новости футбола 25 дек 2022, 16:42 Украинский тренер вошел в топ-50 лучших в истории футбола
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:31 Стала известна судьба Скалони в сборной Аргентины Новости футбола Сегодня, 09:00 "Севилья" интересуется игроком киевского "Динамо" Новости футбола Сегодня, 06:54 ПСЖ остался без генерального менеджера Новости футбола Сегодня, 06:27 России могут помешать заявиться на квалификацию ЧМ-2026 Новости футбола Сегодня, 06:09 Кейну покорилось уникальное достижение в АПЛ Новости футбола Сегодня, 06:00 "Реал" принял окончательное решение по Мбаппе Новости футбола Сегодня, 05:57 Месси пропустит три ближайших матча ПСЖ Новости футбола Сегодня, 05:34 В "МЮ" приняли жесткое решение по трансферам зимой Новости футбола Сегодня, 05:28 Мбаппе является вторым в мире спортсменом по скорости бега Новости футбола Сегодня, 05:22 Бензема сыграл без повязки на руке первый раз за последние три года
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Челси - Борнмут прогноз и ставка на матч Премьер-Лиги Англии 27 декабря 2022 года Футбол Сегодня Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 27 декабря 2022 года Футбол 28 дек 2022 Осер - Монако прогноз и ставка на матч Лиги 1 Франции 28 декабря 2022 года Футбол 28 дек 2022 Лидс - Манчестер Сити прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 28 декабря 2022 года