В "МЮ" приняли жесткое решение по трансферам зимой

“Манчестер Юнайтед” не будет совершать покупки футболистов во время зимнего трансферного окна.

По информации Daily Mail, у англичан банально не будет такой возможности.

Дело в том, что сейчас идет процесс поиска новых владельцев для клуба, а в этот период нынешние боссы “МЮ” усиливать состав не планируют.

Таким образом, “Манчестер Юнайтед” сможет усилиться в январе только при помощи арендных соглашений с футболистами.