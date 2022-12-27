В "МЮ" приняли жесткое решение по трансферам зимой
Новости футбола Сегодня, 05:34
Манчестер Юнайтед
“Манчестер Юнайтед” не будет совершать покупки футболистов во время зимнего трансферного окна.
По информации Daily Mail, у англичан банально не будет такой возможности.
Дело в том, что сейчас идет процесс поиска новых владельцев для клуба, а в этот период нынешние боссы “МЮ” усиливать состав не планируют.
Таким образом, “Манчестер Юнайтед” сможет усилиться в январе только при помощи арендных соглашений с футболистами.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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