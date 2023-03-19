В Екатеринбурге (город в стране-террористе) семью с тремя детьми не пустили на футбол из-за семимесячного ребенка, сообщает телеграм-канал Baza.

По сведениям источника, муж, жена и их дети хотели посетить один из матчей местной Премьер-лиги. У всей семьи, кроме младельца, был оформлен Fan ID. Это и стало причиной отказа для прохода на стадион.

Fan ID - паспорт болельщика. Данный документ введен правоохранительными органами, чтобы идентифицировать фанатов. Многие болельщики бойкотируют получение данного документа. В итоге посещаемость матчей чемпионата Мордора снизилась в разы.

Не пропустите: "Монако" победил в гостевом матче Лиги 1.