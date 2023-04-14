В Минспорта Украины рассказали, кто примет решение о снятии сборной с отбора Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 06:39
Фото: открытые источники
Заместитель министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал о том, зачем был введен запрет украинским спортсменам на участие в соревнованиях, к которым допущены спортсмены из России и Беларуси.
По его словам, такое решение принимается для того, чтобы защитить интересы Украины в тяжелое время. Чиновник подчеркнул, что каждый случай будет рассматриваться отдельно, и федерации будут рассматриваться по их позиции.
“Мы работаем с международными партнерами, национальными федерациями и дипломатическим корпусом. Украинские футболисты будут решать, участвовать ли они в отборочном турнире к Евро-2024, но для них недопустимо выходить на одну площадку с агрессором”, - сказал он.
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