В Минспорта Украины рассказали, кто примет решение о снятии сборной с отбора Евро-2024

Заместитель министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал о том, зачем был введен запрет украинским спортсменам на участие в соревнованиях, к которым допущены спортсмены из России и Беларуси.

По его словам, такое решение принимается для того, чтобы защитить интересы Украины в тяжелое время. Чиновник подчеркнул, что каждый случай будет рассматриваться отдельно, и федерации будут рассматриваться по их позиции.

“Мы работаем с международными партнерами, национальными федерациями и дипломатическим корпусом. Украинские футболисты будут решать, участвовать ли они в отборочном турнире к Евро-2024, но для них недопустимо выходить на одну площадку с агрессором”, - сказал он.