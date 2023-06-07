В "Милане" высказались об увольнении Мальдини

Генеральный директор клуба “Милан” Джорджо Фурлани публично высказался об увольнении из клуба Паоло Мальдини.

Как известно, специалиста уволили с должности технического директора.

По словам Фурлани, “Милан” хочет продолжать прогрессировать как на поле, так и за его пределами, и конкурировать с ведущими командами Европы.

Для этого, по его словам, клуб нуждается в реорганизации всех структур.