В Мексике жестко наказали арбитра за удар игрока в пах

В чемпионате Мексики футбольный арбитр Фернандо Эрнандес ударил коленом в пах игрока клуба “Леон” Лукаса Ромеро.

Инцидент произошел во время того, как пострадавший и его партнёры по команде требовали проверки системы VAR.

По данным местных СМИ, за свой поступок арбитр был дисквалифицирован на 12 матчей, а Ромеро также получил двухматчевую дисквалификацию за излишнюю настойчивость.

Еще по два матча бана “влепили” членам тренерского штаба “Леона”.