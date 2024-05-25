В матче Манчестер Сити - Ман Юнайтед установлено уникальное достижение для финалов Кубка Англии

В матче Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед установлено уникальное достижение для финалов Кубка Англии. В первом тайме “Красные дьяволы” забили два гол в ворота принципиального соперника усилиями Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

Это первый финал мужского Кубка Англии, в котором забили два разных футболиста младше 20 лет.

Кроме того, Кобби Майну (19 лет, 36 дней) стал самым молодым английским бомбардиром матча со времен Джона Сиссона из Вест Хэма в 1964 году (18 лет, 215 дней).

1 - This is now the first men's #FACupFinal to see two different teenagers score, with Kobbie Mainoo (19y 36d) the youngest English goalscorer in the match since West Ham's John Sissons in 1964 (18y 215d). Dreams. pic.twitter.com/eKUw0CSyMC — OptaJoe (@OptaJoe) May 25, 2024

Победа в Кубке Англии - единственный шанс для Манчестер Юнайтед выиграть трофей в этом сезоне. Ман Сити стал чемпионом Англии-2024.