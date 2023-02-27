В матче чемпионата Турции поле закидали мягкими игрушками (фото)

В матче чемпионата Турции между “Бешикташем” и “Антальяспором” поле закидали мягкими игрушками.

Все собранные игрушки передадут детям, пострадавшим от землетрясения.

Яркое событие произошло на арене “Водафон Парк”. Там игрушки и продавали - по 20 лир (1 евро) за штуку. Все вырученные средства также передадут пострадавшим.

Как известно, в результате страшных землетрясений юго-востоке Турции погибли 44 374 человека.