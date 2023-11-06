В Манчестер Юнайтед поставили вердикт Магуайру

Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", выразил свое мнение о выступлении защитника Гарри Магуайра в матче против "Фулхэма" (1:0) в 11-м туре Английской Премьер Лиги.

Он отметил, что Магуайр сыграл великолепный матч, проявив лидерские качества, отличная игра как с мячом, так и без него. Тен Хаг очень доволен выступлением Гарри, сообщает Goal.

Магуайр присоединился к "Манчестер Юнайтед" из "Лестера" в августе 2019 года за € 87 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

После прихода тен Хага, Магуайр стал менее часто выходить в основной состав и потерял капитанскую повязку. В летнее трансферное окно 2023 года 30-летний защитник мог перейти в "Вест Хэм", но сделка не состоялась.

В текущем сезоне Магуайр провел девять матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.