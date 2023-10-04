В Манчестер Юнайтед озвучили вердикт по тен Хагу после последних неудач

По информации авторитетного британского издания The Guardian, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не оказался на грани увольнения даже после последних неудачных выступлений команды.

Издание утверждает, что нидерландский тренер не будет уволен в ближайшее время.

В руководстве манчестерского гранда верят в нидерландского специалиста и считают, что он сможет привести команду на новый уровень в перспективе.

По этой причине положение тен Хага в клубе остается стабильным.

Несмотря на то, что тренер не жалуется на немалое количество травмированных игроков, в клубе прекрасно понимают, что ситуация крайне напряженная. В частности, один раз у тен Хага были недоступны 12 футболистов.

После двух матчей группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» не набрал ни одного очка и в данный момент занимает четвёртое место в группе A. Ужасно дела идут у команды и на внутренней арене, где они занимают 10-е место.