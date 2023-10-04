EN EN NG NG
Главная Новости В Манчестер Юнайтед озвучили вердикт по тен Хагу после последних неудач

В Манчестер Юнайтед озвучили вердикт по тен Хагу после последних неудач

Новости футбола Сегодня, 07:50
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
В Манчестер Юнайтед озвучили вердикт по тен Хагу после последних неудач Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен

По информации авторитетного британского издания The Guardian, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не оказался на грани увольнения даже после последних неудачных выступлений команды.

Издание утверждает, что нидерландский тренер не будет уволен в ближайшее время.

В руководстве манчестерского гранда верят в нидерландского специалиста и считают, что он сможет привести команду на новый уровень в перспективе.

По этой причине положение тен Хага в клубе остается стабильным.

Несмотря на то, что тренер не жалуется на немалое количество травмированных игроков, в клубе прекрасно понимают, что ситуация крайне напряженная. В частности, один раз у тен Хага были недоступны 12 футболистов.

После двух матчей группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» не набрал ни одного очка и в данный момент занимает четвёртое место в группе A. Ужасно дела идут у команды и на внутренней арене, где они занимают 10-е место.

Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед
Популярные новости
Кристоф Галтье возвращается к тренерской работе: известен его новый клуб Новости футбола Сегодня, 08:32 Кристоф Галтье возвращается к тренерской работе: известен его новый клуб
ЛЧ 2023/24. Сын легенды принес победу Интеру, Бавария вырвала 3 очка у Копенгагена, шоу в Эйндховене Новости футбола Вчера, 16:57 ЛЧ 2023/24. Сын легенды принес победу Интеру, Бавария вырвала 3 очка у Копенгагена, шоу в Эйндховене
Лидера Арсенала Букайо Сака заменили на 34-й минуте матча. Что случилось? Новости футбола Вчера, 16:17 Лидера Арсенала Букайо Сака заменили на 34-й минуте матча Лиги чемпионов. Что случилось?
ВИДЕО. Пушечный выстрел. Неймар забил первый гол за Аль-Хиляль Новости футбола Вчера, 13:42 ВИДЕО. Пушечный выстрел. Неймар забил первый гол за Аль-Хиляль
Из стана главного врага. Манчестер Сити подписал 17-летнего защитника Манчестер Юнайтед Новости футбола Вчера, 12:48 Из стана главного врага. Манчестер Сити подписал 17-летнего защитника Манчестер Юнайтед
Такой удар не разрешен даже в UFC! Арбитры VAR опозорили себя в Лондоне About Вчера, 11:09 Такой удар не разрешен даже в UFC! Арбитры VAR опозорили себя в Лондоне
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:46 ФИФА размышляет о возможности допустить Россию к соревнованиям Новости футбола Сегодня, 08:37 Ньюкасл - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 08:32 Кристоф Галтье возвращается к тренерской работе: известен его новый клуб Новости футбола Сегодня, 08:24 Моя мама страдает: Гави ответил на критику из-за своей агрессивной игры Новости футбола Сегодня, 07:50 В Манчестер Юнайтед озвучили вердикт по тен Хагу после последних неудач Новости футбола Сегодня, 06:30 На Роналду подали новый иск по делу о сексуальном насилии Новости футбола Сегодня, 06:00 Турция отказалась принимать Евро-2028: остался единственный кандидат Новости футбола Сегодня, 05:32 "Это позорище": легенда МЮ разнес команду за поражение в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 05:00 Лаутаро Мартинес успокоил фанатов Интера Новости футбола Сегодня, 04:32 Антверпен - Шахтер Донецк: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико — Фейенорд 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Антверпен - Шахтер 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сперс - Суперспорт Юнайтед 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лестер — Престон 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Црвена Звезда - Янг Бойз 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лейпциг - Манчестер Сити 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Селтик - Лацио 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Порту — Барселона 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ньюкасл — ПСЖ 4 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Милан 4 октября 2023 года