В Манчестер Юнайтед назревает конфликт между менеджером и игроком

В Манчестер Юнайтед возможен конфликт между менеджером Эриком Тен Хагом и вингером Джейдоном Санчо.

На пресс-конференции после матча Арсенал - Манчестер Юнайтед главный менеджер "дьяволов" ответил, почему Джейдон Санчо не попал в заявку на эту игру. По словам Тэн Хага, вингер не попал в состав из-за того, что он плохо отрабатывает на тренировках. У Манчестера Юнайтед есть варианты в атаке, поэтому Санчо не попал в состав.

23-летний англичанин не заставил себя ждать с ответом на такое заявление от тренера. Санчо написал в Твиттер, что является козлом отпущения, а в состав он не попал по другим причинам.

"Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые совсем не соответствуют действительности. Я очень хорошо проявил себя на тренировках на этой неделе. Я думаю, что не попал в заявку по другим причинам, в которые не буду вдаваться .Я долгое время был козлом отпущения, и это несправедливо", - написал он.

Также Санчо добавил, что хочет играть с улыбкой на лице и приносить пользу команде. Он будет продолжать сражаться за команду и клуб.

Напомним, что Арсенал на последних минутах обыграл Манчестер Юнайтед.