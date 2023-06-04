В "Ман Сити" высказались о будущем Гюндогана

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее полузащитника команды Илкая Гюндогана.

По словам специалиста, игрок знает его позицию по этому вопросу, так как они с ним хорошие друзья.

“В настоящее время спортивный директор клуба занимается этим вопросом, и я надеюсь на положительный исход. Решение по будущему Гюндогана будет принято после финала Лиги чемпионов,”, - сказал он.

Напомним, что контракт немца истекает конце текущего месяца.