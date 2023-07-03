В "Ман Сити" отказались от громкого трансфера

"Манчестер Сити" принял решение выйти из борьбы за полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса.

Как пояснили в стане чемпиона Англии, причиной тому стало отсутствие необходимости внесения больших изменений и инвестиций в проект клуба.

Исполнительный директор “Манчестер Сити” Ферран Сориано рассказал, что его клуб вынужден осторожно подходить к вопросу траты денег.

"За последние пять лет "Манчестер Сити" был осторожен в финансовых тратах, имея уже устоявшуюся платформу, которую следует использовать разумно. Если предложенные условия сделки не соответствуют ожиданиям клуба, то клуб отказывается от нее", – пояснил он.

Ранее СМИ неоднократно писали о том, что "Вест Хэм" хочет выручить за своего звездного футболиста не менее 128 миллионов евро.

В предыдущем сезоне Деклан Райс сыграл в 37 матчах английской Премьер-лиги за "Вест Хэм", в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Вместе с английским клубом он выиграл Лигу Конференций.