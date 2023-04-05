В Лондон прибыл новый наставник для "Челси"

В ближайшее время будет объявлено о назначении испанского тренера Луиса Энрике на пост главного тренера “Челси”.

Как пишет TodoFichajes, бывший наставник “Барселоны” уже находится в Лондоне, и официальное заявление о его назначении должно быть сделано в ближайшие несколько часов.

Напомним, что в прошлом месяце команду покинул Грэм Поттер. Его уволили из-за плохих результатов.

Исполняющим обязанности рулевого стал Бруно Сальтор, который был членом штаба Поттера.