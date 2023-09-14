В Ливии при наводнении погибли четверо футболистов

Четыре футболиста, включая Шахина Аль-Джамиля, Салеха Сасси, Аль-Хусейна Шалуфа и Мунтхера Садаки, погибли в результате смертоносного наводнения в Ливии, которое произошло на этой неделе.

Об этом сообщила Федерация футбола Ливии.

В организации выразили слова соболезнования в связи со смертью футболистов.

Напомним, что наводнение в Ливии вызвано мощным штормом "Даниэль" в Средиземноморье. По последним данным СМИ, число жертв превысило 5000 человек. При этом тысячи людей остаются пропавшими без вести. Местные власти ожидают, что в общей сложности число погибших будет превышать 10 тысяч человек.

Сильнее всего пострадал ливийский город Дерна. Там под воду ушли целые кварталы, мощные потоки воды сносили все на своем пути. Спасатели не успевают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди.

СМИ пишут, что местные морги переполнены, тела людей оставляют на улицах. Также мест нет и в больницах. По состоянию на 14 сентября вода отступает, но официальные итоги страшной трагедии подводить пока рано.