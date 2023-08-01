В "Ливерпуле" ответили на слухи о подписании Мбаппе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами на тему вероятного подписания контракта с французским нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Немецкий тренер не стал скрывать своей симпатии к футболисту, но признал, что на данном этапе его клуб не сможет потянуть финансовые затраты таких масштабов.

«Мбаппе – действительно талантливый футболист, но финансовые условия его перехода не соответствуют нашим возможностям.

Насколько я знаю, между «Ливерпулем» и Мбаппе нет никаких переговоров. Возможно, в клубе что-то готовится и кто-то хочет меня удивить. Но за восемь лет моей работы здесь ничего подобного не происходило. Это было бы впервые», - приводит слова специалиста издание Goal.

Напомним, что “ПСЖ” надеется продать француза как можно скорее. По этой причине его даже не включили в заявку на предсезонный сбор в Японии.

В прошедшем сезоне Мбаппе принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил 29 голов и сделал пять результативных передач.