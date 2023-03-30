В Ла Лиге выбрали лучшего игрока марта

Лучшим футболистом Ла Лиги по итогам марта признан французский нападающий мадридского “Атлетико” Антуан Гризманн, сообщается на официальном сайте турнира.

В марте француз принял участие в трех поединках, забил два мяча и отдал один голевой пас. В борьбе за награду француз опередил Энеса Унала ("Хетафе"), Рафинью Диаса ("Барселона"), Яго Аспаса ("Сельта"), Сэмюэла Чуквуэзе ("Вильярреал"), Борху Иглесиаса ("Бетис") и Давида Сильву ("Реал Сосьедад").

В нынешнем сезоне 32-летний Гризманн провел за “Атлетико” 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

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