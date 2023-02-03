В Ла Лиге выбрали лучшего футболиста января

Ла Лига назвала имя лучшего футболиста по итогам января 2023 году.

Приз достался нападающему “Реал Сосьедад” Александру Серлоту.

Арендованный у “Лейпцига" форвард в январе провел 4 игры, в которых забил 3 гола.

Отметим, что лучшим игроком октября признавали нападающего “Барселоны" Роберта Левандовски.

В ноябре и декабре приз не вручали, так как чемпионат уходил на паузу из-за ЧМ-2022.