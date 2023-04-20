В Ла Лиге не будут менять правила ради возвращения Месси

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас оценил потенциальное возвращение Лионеля Месси в “Барселону”.

По словам функционера, он является поклонником аргентинца и признает его лучшим игроком в мире. При этом он дал понять, что “никакие правила не будут изменены для его возвращения".

Тебас уверен, что вернуть Месси в Ла Лигу будет непросто, но у “Барселоны” есть возможность сделать это.

Как известно, каталонский клуб начал изучать все возможные варианты для возвращения аргентинца. В частности, есть вариант с получением денег от спонсора из ОАЭ, чтобы избежать финансового фэйр-плей.