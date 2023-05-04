В компанию к Роналду может поехать капитан "Барселоны"

Капитан “Барселоны” Серхио Бускетс определился с тем, что точно не будет играть в США в следующем сезоне.

Как сообщает Diario AS, опытный футболист может подумать о переезде в Саудовскую Аравию, где ему предложили выгодную зарплату.

Также не исключено, что испанец продлит контракт с “Барселоной”, но при условии сокращения зарплаты.

Напомним, что в Саудовской Аравии играет Криштиану Роналду. Он защищает цвета клуба “Аль-Наср”.