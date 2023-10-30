В Колумбии продолжаются поиски похищенного отца футболиста Луиса Диаса

Генерал Уильям Рене Саламанка, директор Национальной полиции Колумбии, прояснил ситуацию с поисками отца футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса.

В частности, страж порядка объявил о награде в размере до € 10,5 тысяч за информацию, которая поможет выйти на след мужчины.

По данным BBC Sport, на поиски отца футболиста отправились свыше 120 солдат совместно с полицией. Его ищут на севере Колумбии.

Силовики сообщили, что развернули контрольные посты и задействовали два моторизованных подразделения, беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолет с радаром для поиска похищенного.

Как сообщал ранее генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбоса, похищенный отец Диаса может находиться в соседней Венесуэле.

Ранее сообщалось, что родителей футболиста остановили преступники, когда те двигались автомобиле в родной город игрока — Барранкас. Они увезли мать и отца на своем транспорте, однако женщину удалось спасти.