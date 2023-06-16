В Китае фанат выбежал на поле и обнялся с Месси: его уже наказали

В четверг в Китае состоялся товарищеский футбольный матч между сборными Аргентины и Австралии.

Чемпионы мира уверенно победили со счетом 2:0, а Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере.

Во время матча произошел и неприятный момент. На поле выбежал и начал обниматься с Месси.

Служба безопасности буквально вынесла болельщика с поля, но даже после этого фанат выглядел довольным.

Сегодня стало известно, что китайская полиция на год запретила молодому человеку посещать стадионы.