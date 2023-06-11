В Китае ажиотаж из-за приезда Месси

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прибыл в Пекин, где состоится товарищеский матч с Австралией.

В китайских СМИ приезд звезды мирового футбола вызвал огромный ажиотаж.

В аэропорту и отеле, где остановилась сборная Аргентины, сотни болельщиков в футболках с фамилией Месси толпились часами.

Китайцы активно вели прямые трансляции в социальных сетях.

Интересно, что Месси приехал в Китай уже в седьмой раз и в первый с 2017 года.