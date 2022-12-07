В киевском "Динамо" выбрали лучшего игрока месяца

На сайте киевского “Динамо” завершилось голосование за лучшего игрока команды в ноябре.

Свои голоса в опросе отдали почти 3,5 тысячи респондентов.

С уверенным отрывом награда досталась хавбеку Виталию Буяльскому, который набрал 50% голосов.

Следом за ним расположились Виктор Цыганков (27%) и Владислав Ванат (11%).

В восьми матчах ноября Буяльский забил три гола.