В Италии выбрали лучшего тренера по итогам 2022 года

Лучшим итальянским тренером по итогам 2022 года признан наставник “Милана” Стефано Пиоли, сообщает Football-Italia.

По сведениям источника, данную награду специалист получил за чемпионский титул миланского клуба в прошлом сезоне. В борьбе за награду он опередил Давиде Николу, который спас “Салернитану” от вылета из Серии А, а также Лучано Спаллетти из “Наполи”.

Стоит отметить, что “Наполи” в нынешнем сезоне с большим отрывом лидирует в чемпионате Италии.

Не пропустите: "Челси" готов продать одну из главных звезд клуба.