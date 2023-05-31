В Италии назвали сборную сезона: Хвича в ней

ESPN составил символическую сборную сезона в Серии А Италии.

В команду был включен и вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия из Грузии.

Вратарь: Иван Проведель ("Лацио").



Защитники: Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Ким Мин Джэ ("Наполи"), Лукас Мартинес Куарта ("Фиорентина"), Карлос Аугусто ("Монца").

Полузащитники: Рафаэл Леау ("Милан"), Николо Барелла ("Интер"), Станислав Лоботка ("Наполи"), Хвича Кварацхелия ("Наполи").

Форварды: Виктор Осимхен ("Наполи"), Лаутаро Мартинес ("Интер").

Напомним, что чемпионом Италии в этом сезона тал “Наполи”.