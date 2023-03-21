В Италии футболиста удалили до выхода на поле по необычной причине

26-летний форвард итальянского клуба "Лекко" Кристиан Бунино был удален еще до выхода на поле в матче Серии C с “Пьяченцой”.

Футболисту показали красную карточку за то, что он решил воспользоваться необходимостью справить нужду прямо на поле, что противоречит регламенту и этическим нормам турнира, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Бунино должен был выйти на замену на 76-й минуте, но перед этим решил помочиться на газоне, повернувшись к пустому сектору трибуны.

Линейный судья заметил это и подсказал судье удалить Бунино.