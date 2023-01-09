В Италии арбитр засчитал несуществующий гол (видео)

В матче региональной лиги чемпионата Италии между “Нойкаттаро” и “Кастелланой” произошел судейский скандал из-за грубейшей ошибки главного арбитра Андреа Романо.

В одной из эпизодов игрок “Кастелланы” Сабателли не попал в ворота, но мяч после его удара угодил в стойку, к которой крепится сетка ворот. Арбитру показалось, что мяч попал в ворота и он засчитал гол.

В итоге матч так и завершился победой “Кастелланы” со счетом 1:0.

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