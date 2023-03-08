В Испании вынесли наказание Араухо за удаление в матче с "Валенсией"

Уругвайский защитник “Барселоны” Рональд Араухо дисквалифицирован на один матч за удаление в матче 24-го тура чемпионата Испании против “Валенсии” (1:0), сообщает СОРЕ.

По сведениям источника, Комитет соревнований Королевской испанськой футбольной федерации (RFEF) посчитал, что футболист не заслуживает длительной дисквалификации. Таким образом, он пропустит матч 25-го тура с “Атлетиком”, но сможет сыграть в следующем поединке 26-го тура с “Реалом”.

В нынешнем сезоне 24-летний Араухо провел за “Барселону” 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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