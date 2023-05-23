В Испании уволили арбитра, который допустил ошибку на матче "Реала"

Испанская Королевская федерация футбола и судейский комитет приняли меры по поводу событий, произошедших во время матча "Валенсия" - "Реал" (1:0) м 35-м туре Ла Лиги.

Видеоарбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва не полностью передал все необходимые моменты судье Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа, вследствие чего был удален только игрок "Реала" Винисиус Жуниор, а действия игрока "Валенсии" Уго Дуро не были оценены полностью.

По данным Marca, 47-летний Игнасио Вильянуэва больше не будет работать видеоарбитром.

Более того, Лига не продлит контракт еще с пятью видеоассистентами.