В Испании раскритиковали подарок Роналду от Джорджины на Рождество

Испанский политик Мигель Анхель Ревилья считает неуместным поступок возлюбленной Криштиану Роналду Джорджины Родригес, которая подарила футболисту на Рожество роскошный автомобиль Rolls-Royce Dawn.

По его словам, сейчас мир переживает непростые времена, а значит всем нужно быть скромнее.

“Если посмотреть на то, через что проходят люди сейчас, с моральной точки зрения такой поступок выглядит так же, как жёсткая порнография”, - сказал он.

Отметим, что стоимость авто превышает 300 тысяч евро.