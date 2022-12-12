В Испании назвали причину увольнения Луиса Энрике из сборной

Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес рассказал, почему было принято решение об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера сборной Испании.

“Мы решили начать новый проект, хотя наши взаимоотношения с Энрике остались отличными. Мы благодарны Луису. Он не говорил мне, что хочет продолжить работу после чемпионата мира. Поэтому мы завершили этот проект”, - цитирует Рубиалеса ESPN.

Сборная Испании на ЧМ-2022 дошла до 1/8 финала, где проиграла сборной Марокко в серии пенальти.

Новым главным тренером испанцев стал Луис де ла Фуэнте.

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