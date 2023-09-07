В Испании назвали причину, по которой Месси не вернулся в Барселону

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, что думает о несостоявшемся возвращении звезды мирового футбола Лионеля Месси в “Барселону”.

Как известно, минувшим летом каталонский клуб активно хотел вернуть аргентинского футболиста, однако в переговорах возникли разногласия.

В итоге, 36-летний игрок решил перебраться в “Интер Майами” и теперь довольно успешно выступает в США, где уже выиграл один трофей с новой командой.

"Месси не завершил свою карьеру в "Барселоне", потому что стороны не достигли соглашения. Я хотел, чтобы он окончил свою футбольную карьеру здесь, в Испании, и это было бы лучше для всех: для него, для меня, для "Барселоны"", - заявил Тебас, как приводит Barca Universal.

К слову, ранее СМИ писали о том, что “Барселона” не смогла “потянуть” финансовые запросы аргентинца. Все дело в том, что зарплатный бюджет команды на данный момент ограничен.

Аргентинец уже успел провести 11 матчей за свой новый клуб в США. Он забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.