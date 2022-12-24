В Испании Кросса назвали одним из худших игроков ЧМ-2022. Он не играл на турнире

Испанская журналистка Кристина Куберо заявил, что немецкий полузащитник “Реала” Тони Кроос стал для нее одним из самых больших разочарований чемпионата мира-2022. При этом футболист ушел из сборной Германии летом 2021 года и не принимал участие в ЧМ-2022.

“Я знал, что кто-нибудь свалит вину на меня”, – написал Кросс в своем твиттере.

Сборная Германии на ЧМ-2022 заняла третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой, и не сумела выйти в плей-офф.

В нынешнем сезоне 32-летний Кросс провел за “Реал” 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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