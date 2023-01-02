В Иране футболистов арестовали за вечеринку с женщинами

Нескольких иранских футболистов попали за решетку после того, как посетили новогоднюю вечеринку с женщинами и выпивали там алкоголь.

Как пишет источник, инцидент произошел в Тегеране.

“Игроки, а также бывшие футболисты одного из главных футбольных клубов Тегерана взяты под стражу после того, как заметили на смешанной вечеринке в городе Демавенд”, – пишут местные издания.

При этом имен футболистов и клубов СМИ не раскрывают.

Напомним, что по законам Ирана употребление и продажа алкоголя запрещены.