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В Иране футболиста приговорили к 26 годам тюрьмы

Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: Амир Реза Наср Азадани Фото: Амир Реза Наср Азадани

Иранский защитник Амир Реза Наср Азадани приговорен к 26 годам тюрьмы, сообщает EFE.

По сведениям источника, футболист был обвинен в соучастии в убийстве трех полицейских, сговоре с целью нарушения общественной безопасности и членстве в незаконных группировках. Ранее он поддержал массовые протесты в Иране.

Есть вероятность, что он проведет в тюрьме 16 лет, так как это является максимальным сроком за каждое из преступлений в отдельности.

26-летний Азадани ранее выступал за “Ра Ахан” и “Трактор”.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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