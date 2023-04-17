В "Интере" приняли решение по Лукаку

Миланский “Интер” не будет выкупать трансфер бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который арендован у лондонского “Челси”, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство и тренерский штаб итальянского клуба разочарованы уровнем игрой футболиста, на аренду которого пришлось потратить 20 миллионов евро. В связи с этим “нерадзурри” будут искать нового форварда.

В нынешнем сезоне 29-летний Лукаку провел за “Интер” 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с “Челси” действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Руководитель "Барселоны" высказался о ситуации с Гави.