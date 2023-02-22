В "Интер Майами" оценили шансы подписать Месси

Главный тренер “Интер Майами” Фил Невилл поделился мнением о шансах команды подписать нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси.

“Я думаю, что возможный переход Месси выход за рамки ”Интер Майами". Это касается всей лиги МЛС. Если он перейдет, то этот трансфер станет самым крупным в истории всего американского спорта. С приходом Месси все изменится. Деревьям возле базы придется стать выше. Охране придется стать строже. Игрокам придется менять маршрут, которым они добираются до стадиона. Отелям, в которых мы останавливаемся, возможно, тоже придется измениться", - приводит слова Невилла The Athletic.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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