В "Гремио" подтвердили информацию о проблемах со здоровьем у Суареса

Президент бразильского клуба "Гремио" Альберто Герра подтвердил информацию о том, что у уругвайского нападающего команды Луиса Суареса есть проблемы со здоровьем.

Как известно, звездный футболист может завершить свою карьеру в ближайшее время.

По словам Герры, Суарес на данном этапе достиг предела своих возможностей. Для продолжения карьеры ему нужны специальные инъекции и процедуры каждый день, чтобы справиться с болью.

Суарес в этом сезоне сыграл за “Гремио” 25 матчей, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.