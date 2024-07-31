В гонке за нападающего дортмундской Боруссии определился явный лидер

Форвард дортмундской Боруссии Никлас Фюллькруг близок к тому, чтобы покинуть команду летом, и на него уже выстроилась очередь из претендентов.

Лидером в ней является Вест Хэм, который согласно Sky Sports, продвигается в сделке по 31-летнему форварду. Однако, подчеркивается, что ещё много работы по тому, чтобы договориться о сумме трансфера и личным условиям.

Но всё же сделка продвигается позитивно, и существует «осторожный оптимизм», что она может быть достигнута.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия может попрощаться с Фюллькругом после подписания форварда Штутгарта Сергу Гирасси, так как сейчас в стане «шмелей» уже четыре нападающих.

Им всем в команде, как считается, будет тесновато, и одному из них, а именно Фюллькругу, укажут на дверь.

Среди претендентов на 31-летнего нападающего назывались мадридский Атлетико и Челси.