В Германии выбрали лучшего игрока и тренера сезона

Форвард "Айнтрахта" Рандаль Коло-Муани был признан лучшим футболистом сезона-2022/2023 чемпионата Германии по итогам опроса издания Kicker.

В нём приняли участие игроки всех команд местного первенства.

По итогам голосования француз получил поддержку 24,2% опрошенных.

Второе место занял Джуд Беллингем из "Боруссии" Дортмунд - 17,5%, а Никлас Фуллкруг из "Вердера" стал третьим - 11,9%.

Лучшим тренером сезона стал Урс Фишер из "Униона" - 21,8% голосов.