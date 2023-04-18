В Германии верят в камбэк "Баварии" в матче с "Манчестер Сити"

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус дал свой прогноз на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА между “Баварией” и “Манчестер Сити”.

В первой игре немецкая команда проиграла со счётом 0:3.

По словам Маттеуса, в ответном матче вполне вероятен камбэк, если игроки “Баварии” будут верить в свои силы.

“Чтобы выйти в полуфинал, голкиперу нужно будет парировать все мячи, а полевым игрокам забивать как можно больше голов”, - сказал он.

Напомним, что матч состоится 19 апреля.