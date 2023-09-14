EN EN NG NG
Главная Новости В Германии описали идеального кандидата на должность тренера сборной

В Германии описали идеального кандидата на должность тренера сборной

Новости футбола Сегодня, 02:30
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
В Германии описали идеального кандидата на должность тренера сборной В Германии описали идеального кандидата на должность тренера сборной

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф пообщался с журналистами на тему того, какими качествами должен обладать следующий главный тренер сборной Германии.

По его словам, в организации уже имеют четкие представления о новом наставнике.

"У нас есть четкие представления, и мы подходим к этому в очень систематическом ключе. Новый тренер должен быть настойчивым, сильным и энергичным человеком", - передает Sky Sport Germany слова функционера.

Как известно, местная футбольная сборная осталась без главного тренера 10 сентября, когда с должности уволили Ханс-Дитера Флика. Это произошло после того, как сборная Германии проиграла дома в товарищеском матче команде Японии со счетом 1:4.

Вместе с Фликом из сборной ушли и его помощники Маркус Зорг и Данни Рёль.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на должность главного тренера сборной Германии считается Юлиан Нагельсман. В числе претендентов на должность также фигурировали Луи ван Гал, Феликс Магат и Маттиас Заммер.

Связанные команды и лиги
Германия
Популярные новости
Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе Новости футбола Сегодня, 00:23 Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе
Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026 Новости футбола Вчера, 00:19 ВИДЕО. Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026
Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила соперника в отборе ЧМ-2026 Новости футбола 12 сен 2023, 23:36 ВИДЕО. Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила Боливию в отборе ЧМ-2026
Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе Новости футбола 10 сен 2023, 04:25 Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе
Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке Новости футбола 08 сен 2023, 23:21 Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины Новости футбола 08 сен 2023, 05:00 Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 02:30 В Германии описали идеального кандидата на должность тренера сборной Новости футбола Сегодня, 02:00 Гвардиола восстановился после операции и вернулся к работе Новости футбола Сегодня, 01:03 Испанская Ла Лига стала спонсором необычного клуба Новости футбола Сегодня, 00:23 Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе Новости футбола Сегодня, 00:17 Экс-игрок сборной Англии дал несколько советов Мудрику Новости футбола Вчера, 17:26 Фрэнк Лэмпард в списке претендентов на пост менеджера Лиона Новости футбола Вчера, 16:43 Антони вошел в список игроков, которых заявили на АПЛ Новости футбола Вчера, 15:48 Манчестер Юнайтед заявил, что Snapdragon от Qualcomm станет новым спонсором клуба Новости футбола Вчера, 15:14 Игрока Ноттингем Форест дисквалифицировали за нарушение правил ставок Новости футбола Вчера, 14:42 УЕФА открыла дисциплинарное производство против Хорватской футбольной ассоциации
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Форталеза - Коринтианс 15 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сантос - Крузейру 15 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Коритиба - Баия 15 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ред Булл Брагантино - Гремио 15 сентября 2023 года Футбол 15 сен 2023 Прогноз на матч Бавария - Байер 15 сентября 2023 года Футбол 15 сен 2023 Прогноз на матч Райо Вальекано - Алавес 15 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Ювентус - Лацио 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Фрайбург - Боруссия 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Лейпциг - Аугсбург 16 сентября 2023 года