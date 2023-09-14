В Германии описали идеального кандидата на должность тренера сборной

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф пообщался с журналистами на тему того, какими качествами должен обладать следующий главный тренер сборной Германии.

По его словам, в организации уже имеют четкие представления о новом наставнике.

"У нас есть четкие представления, и мы подходим к этому в очень систематическом ключе. Новый тренер должен быть настойчивым, сильным и энергичным человеком", - передает Sky Sport Germany слова функционера.

Как известно, местная футбольная сборная осталась без главного тренера 10 сентября, когда с должности уволили Ханс-Дитера Флика. Это произошло после того, как сборная Германии проиграла дома в товарищеском матче команде Японии со счетом 1:4.

Вместе с Фликом из сборной ушли и его помощники Маркус Зорг и Данни Рёль.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на должность главного тренера сборной Германии считается Юлиан Нагельсман. В числе претендентов на должность также фигурировали Луи ван Гал, Феликс Магат и Маттиас Заммер.