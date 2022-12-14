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В Германии назвали сроки восстановления Вернера

Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Тимо Вернера/Автор неизвестен

Нападающий “РБ Лейпциг” Тимо Вернер вскоре может вернуться в строй, сообщает Bild.

По сведениям источника, футболиста восстанавливается с опережением графика и вскоре сможет выполнять беговые упражнения. Планируется, что форвард сможет вернуться к матчу 16-го тура чемпионата Германии против “Баварии” (20 января).

Напомним, что из-за травмы голеностопа Вернер вынужден был пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре.

В нынешнем сезоне 26-летний Вернер провел за “РБ Лейпциг” 22 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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