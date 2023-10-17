В ФИФА высказались об убийстве фанатов в Бельгии

Джанни Инфантино, Президент Международной федерации футбола (ФИФА), выразил свою полную поддержку семьям и близким двух шведских болельщиков, которые были убиты накануне.

Он выразил глубокое потрясение и грусть по поводу трагической смерти этих болельщиков рядом со стадионом, где проходил квалификационный матч между Бельгией и Швецией для Евро-2024.

“От имени ФИФА и всей мировой футбольной семьи выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших. Мои мысли народам Бельгии и Швеции, а также с их национальным командам и федерациям”, - сказал он.

Как известно, 16 октября в Брюсселе, Бельгия, перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы между Бельгией и Швецией, произошла стрельба, в результате которой были убиты двое шведских болельщиков.

Матч был остановлен после первого тайма и не был возобновлен. На момент перерыва счет был 1:1, с голом Виктора Дьёкереша для Швеции и ответным голом Ромелу Лукаку с пенальти для Бельгии.

Позже стало известно, что нападавший погиб.