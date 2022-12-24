В ФИФА сделали важное заявление по поводу договорных матчей на ЧМ-2022

В ФИФА официально заявили о том, что на ЧМ-2022 в Катаре не было ни одного договорного матча.

Выводы специалистов были опубликованы 22 декабря. Их сделала многосторонняя целевая группа, которую специально создали для мониторинга всех матчей, проводимых во время мирового первенства.

В группе заявили, что ни в одном матче не было повода усомниться, что он был сыгран честно.

Напомним, что победителем турнира стала команда Аргентины.