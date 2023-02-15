В ФИФА отчитались о рекордных доходах

Доход ФИФА за последние три года составил рекордные $ 7,6 млрд.

Как говорится на сайте организации, по ожиданиям аналитиков в период за 2023–2026 годы доход должен составить $ 11 млрд.

“Беспрецедентные инвестиции ФИФА в футбол стали результатом нашей твёрдой финансовой прозрачности. Это является примером того, как мы стремимся сделать футбол по-настоящему глобальным”, - говорится в отчете.

Там же отметили, что особую роль в таких доходах сыграл “оглушительный успех чемпионата мира в Катаре”.