В ФИФА назвали Месси величайшим игроком в истории, но затем удалили пост

На странице Международной федерации футбола (ФИФА) в твиттер на днях появился пост, в котором нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси назвали “величайшим игроком в истории футбола”.

Спустя время сообщение было удалено после “штурма” от фанатов Криштиану Роналду.

“Теперь споры о величайшем игроке в истории завершены. Приз лучшего игрока чемпионата мира уже в его коллекции. Величие завершено”, - говорилось в сообщении.

Напомним, что Месси стал вторым в списке бомбардиров минувшего ЧМ-2022.